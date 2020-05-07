國內今日新增一名確診案例，在卡達工作的女性曾在當地染疫，二採陰後返家隔離，隔離期滿後返台，採檢後確診。中央流行疫情指揮中心表示，新冠病毒的確會有陰陰陽陽的可能性，衛生單位在這名女性身上沒有發現病毒量達到高峰的狀況，研判復陽是先前殘存的病毒所致。因這名女性返台時已屬疾病後期，傳染的風險不高。

該名20多歲女性，今(2020)年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日，5月3日返台。

該名女性入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。個案返家當日即出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，今日確診，

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這名案例呼應了國內外曾出現的復陽案例，有些病人檢驗陰性後，最終還是會檢出弱陽性。很多人都會討論，究竟復陽是屬於二次感染，還是殘留的病毒，以這名女性來看，若屬於2次感染，體內的病毒量應該會有一段高峰，但衛生單位並沒有發現這一點，無法被培養出來。因此，這名女性之所以復陽，研判是先前在卡達感染後的殘存病毒所致。

指揮中心發言人莊人祥表示，這名女性研判是在卡達染疫，返台時已屬於疾病的後期，因此傳染的風險並不高。境外確診的台灣民眾若需返台，為安全起見，必須符合發病到登機之間間隔2個月、二次採檢都陰性的條件。

(中時 )