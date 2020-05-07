🔭天氣漸熱，飲料股旺季將到

觀察幾檔飲料股，發現每年的冬天股價會來到低檔，主要因為冬天一般人通常不喝飲料的。就算仍有熱飲市場需求，仍與夏季有明顯落差。

因為疫情影響不少飲料股的股價明顯落後大盤表現，現在天氣逐漸變熱，加上台灣與大陸疫情逐漸舒緩，可以考慮提早佈局一些不錯的優質飲料股票。

🔭優質飲料股觀察名單

黑大特別挑選5檔高價、中價與低價的飲料股，並依照股價由低至高排序，本篇文章分享其中2檔百元以上標的，預計自己現在開始佈局，夏天就來收穫了。

🗿六角（2732）

以主打珍珠奶茶的日出茶太的品牌為公司主要營收來源。

⭐️股利政策

近5年平均配發4.2元股利，去年營收增加，預計配發8.5元股利，以4月17日收盤價134元計算，殖利率約6.3%。

⭐️潛在股價空間

觀察六角股價，前年4月中從80元飆到8月高點196元，除權後今年1月中最高來到高點209元，今年夏天預計回到180-200元，若從現在佈局，180元以上就開始分批下車。

🗿鮮活果汁（1256）

主要生產各種濃縮果汁，為產業龍頭，各種手搖飲幾乎都會叫他們家的原料，夏天為主要旺季。

⭐️股利政策

近年平均配發5元股利，去年營收增加，預計配發6.2元股利，以4月17日收盤價195元計算，殖利率約3.2%。

⭐️潛在股價空間

觀察果汁股價，前年4月中從170元飆到7月高點247元，除權後今年1月底最高來到高點242元，今年夏天預計回到220-240元，若從現在佈局，230元以上就開始分批下車。

免責聲明：文章資料為黑大自己佈局心得，僅供參考，無買賣邀約之情事，投資人應審慎評估，盈虧自負。

※本文由股市小黑授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

(中時電子報)