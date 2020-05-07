中央政府推出1萬元急難紓困擴大補助，昨（6日）匆忙上路後被罵翻，各地民怨不斷。一名女網友表示，鄰居阿姨不停在臉書PO文抱怨領不到紓困金，每天抱怨文10篇起跳，女網友忍不住留言吐槽，說阿姨名下有3棟房、輪流開雙B，到底要領什麼「紓困金」？下場是被阿姨秒刪好友，不過這名女網友卻喊「太好了」，因為原本就是被迫加好友的。

女網友「黃小姐」在臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己剛被鄰居阿姨刪臉書好友，她立刻封鎖阿姨不讓她再加回。

原來，這位阿姨整天PO文抱怨領不到紓困金，抱怨文1天超過10篇，「黃小姐」實在看不下，留言吐槽：「阿姨光是妳個人名下就有三棟房子，妳出門不是開賓士，還有一台BMW讓妳輪流開出門逛街。妳也不用工作賺錢，更不用做家事，妳家都是請人打掃，所以妳要領什麼紓困金！？」。

結果「黃小姐」就被刪好友了，不過她覺得被刪「太好了」，因為原本就是阿姨突然跑來加好友，不按確定還會打家用電話問。

網友紛紛回應：「應該是叫她拿出來紓困紓困！」、「某些有錢人永遠覺得那筆錢是他們應得的」、「真的!一堆人領去買股票…挪作他用，領不到就罵政府…」、「真的不缺的還領3萬，然後在炫耀，這政府不知道在想什麼鳥政策」。

(中時電子報)