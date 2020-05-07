台南市立委郭國文7日邀民宿業者、銀行及相關單位溝通，放寬民宿業者申請振興觀光產業融資條件。（郭國文服務處提供／劉秀芬台南傳真）

受新冠肺炎疫情影響最大的觀光產業，交通部觀光局提出振興觀光產業融資信用保證要點，但民宿業者向銀行申辦該融資貸款大多都被打回票，台南市立委郭國文7日邀民宿業者、銀行及主管單位溝通，銀行業者承諾放寬申請資格，郭國文也希望爭取周轉金貸款年限由5年延長至7年。

郭國文受台南市民宿文化發展協會陳情，邀交通部觀光局、財政部、信保基金、銀行代表等，與民宿業者面對面溝通，協助民宿業者向銀行申請振興融資貸款能降低阻礙。

台南市民宿文化發展協會榮譽理事長周榮棠表示，據觀光局提供的方案，民宿業可以申請最高1000萬的資本性融資貸款，但銀行卻告知依據中小企業信用保證基金的規定，必須以「公司法人」所成立之民宿才能申請，但民宿其實大多是個人名義申請。

另外，若是申請周轉金，也是有許多規定一般民宿業者真的很難提出相關複雜的文件證明，而且5年年限其實還是會有還款壓力。因此，希望政府針對民宿業的振興，能夠更真正幫助到需要的業者。

中小企業信用保證基金雲嘉南服務中心主任黃朝顯表示，對於紓困貸款，目前認定審核都已從寬認定，只要銀行方面受理申貸案件，他們都可以盡量協助。

參與協調的彰化銀行、第一銀行、華南銀行等，在郭國文溝通下，也表示政府紓困規定能放寬的話，銀行其他相關的申請要件也可以從簡認定，例如以提供切結書與員工清冊方式證明即可。

郭國文最後表示，感謝銀行端在周轉金的申貸上，同意放寬資格從簡。至於振興觀光產業融資信用保證要點中，對於周轉金貸款年限，則會提案由5年爭取延長至7年。

(中時 )