彰化縣警察局長方仰寧（左）特別在母親節前，親自到楊錦蘭女士（右）家中致贈獎座，感謝楊錦蘭女士付出心力。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣警察局長方仰寧（第１排右３）開心的與楊錦蘭（第１排左２）全家人合影。（彰化縣警局提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣警察局田中分局第一組警員陳俊燃，其母親楊錦蘭女士，獲選內政部警政署109年度全國警察模範母親，因為今年模範母親全國僅有12席，實屬不易，6日彰化縣警察局長方仰寧，特別前往楊錦蘭女士家中致贈獎座，感謝楊錦蘭女士付出心力，栽培出如此優秀的社會支柱。

現年78歲的楊錦蘭女士，含辛茹苦撫育包含陳俊燃共4個兄弟姊妹，除了最小妹妹以外，其他三個兄弟都在警界服務，三兄弟分別在新北、南投及彰化從事警察工作，楊錦蘭得知獲獎後也相當開心，表示她以身為警察家庭為榮。

陳俊燃說，因為媽媽希望他們都能有一份安定的工作，因此鼓勵他們報考公職，後來大哥順利考取警察後，他與弟弟也跟隨大哥的腳步，報考投身警職工作，今年媽媽能獲獎他也相當開心，只希望媽媽沒有煩惱，身體健康，當然最重要的是還是要告訴媽媽「我愛妳」。

彰化縣警察局長方仰寧說，特別在母親節前，親自到楊錦蘭女士家中致贈獎座，感謝楊錦蘭女士付出心力，栽培出如此優秀的警察三兄弟，成為維護社會重要的支柱，因為她無怨無悔的付出，才促成子孫們茁壯，感恩必須點滴在心頭。

(中時 )