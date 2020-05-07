玉山金控今(7)日召開法人說明會中公布玉山金控首季稅後淨利45.4億元，較去年同期減少12.9％。但值得留意的是，玉山金首季財富管理及信用卡成長動能強勁，其中首季淨手續費收入50.2億元，較去年同期成長23.3％，主要來自財富管理淨手續費收入24億元，更較去年成長36％，創下歷年來首季新高。

玉山金控表示，子公司玉山銀行及玉山證券獲利仍然保持穩健，玉山創投則是受疫情影響，因股票市場波動造成未實現損失。首季每股稅後盈餘(EPS) 0.39元、股東權益報酬率(ROE) 10.40％、資產報酬率(ROA) 0.71％，累計1~4月之自結稅後盈餘61.4億元，較同期減少11.0％，EPS為0.53元。

玉山金控指出，存放款業務因跨境供應鏈移轉，加上台商資金回台專案，加速台商資金回台投資，存款與去年同期相較成長9.6％、外幣存款成長26.4％。放款相較去年同期成長9.2％、外幣放款成長6.5％。

此外，近期玉山配合政府政策，協助受疫情影響的民眾及中小企業申請振興或紓困貸款，並結合中小企業信保基金，協助中小企業取得營運所需資金。面對此波全球景氣下滑，玉山將持續審慎管理授信資產品質，截至3月底，玉山銀行的不良資產比率(NPL)維持0.19％，逾期放款覆蓋率615％。

玉山金控首季淨手續費收入50.2億元，較去年同期成長23.3％，主要來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36.0％，創下歷年來首季新高。玉山專業的理專團隊透過長期穩健的資產配置，持續協助顧客面對波動劇烈的市場，期望共同度過這波疫情的影響。

至於玉山銀首季信用卡淨手續費收入成長4.1％，簽帳金額成長22.0％，整體市占率提升至15.4％，在信用卡有效卡及累積簽帳金額淨增量排名市場第一，顯示玉山信用卡首創即時核卡、綁卡、自主管理等創新服務，深獲顧客喜愛。在《銀行家雜誌》(The Banker)最新公布的「2020全球銀行品牌調查」，玉山信用卡以多元產品組合、結合科技創新及市佔率快速攀升，使玉山信用卡品牌價值榮登全球第10名。

玉山金控總經理黃男州表示，新冠疫情影響海外、旅遊簽帳，但顧客對於數位交易需求增加，目前無論是辦卡、信貸、換匯等交易，均有超過6成的比例是在數位通路上完成。玉山將審慎面對疫情做好各項防護措施，加強業務的風險控管，同時強化基礎工程，提供優質的金融服務。

(工商 )