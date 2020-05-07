台積電短期整理後，今回神攻季線，激勵短多士氣，包括日月光投控、聯電、聯發科、南亞科、台郡、可成、鴻海、群聯與聯詠等半導體族群與蘋果供應鏈概念等股，多臉色紅潤，加上中信金、第一金、台化與統一等值股穩盤，使盤勢開高之後老神在在於高檔清洗浮額之後再走堅，加權股價指數終場上漲67.94點，重登10800點與5日線之上，報10842.92點，漲幅0.63%，成交1665.75億元。

店頭市場方面，受惠電子、生技雙主流控盤，持續大漲，而營建、航運、電機與化學等族群也見賢思齊，強勢反彈，使大盤收市大漲1.53%，報140.8點，改寫3月10日以來波段新高水準，成交470.57億元，呈現量價齊揚榮面，由於櫃買市場多係股本相對迷你

小型股，因此，短期資金行情熱燒下，上檔空間或仍暫勿預設立場。

不過，極短線生醫與防疫等概念股，如恆大、熱映、康那香、毛寶及基亞等多檔股票，多爆量上下大震盪，不排除法人、主力群與中實戶等趁機調節持股。

但上櫃股仍有大學光、永日等8檔生技股亮燈漲停，而上市也有國光生技與寶齡富錦兩股大紅燈籠高高掛，顯示市場資金在這族群輪動維繫人氣的用心及苦心，一般預期，只要新冠疫情在全球未明顯退燒，防疫與生醫的本夢比想像空間仍不宜看淡。

業內人士指出，目前上檔的年線約10970點，半年線約在11183點，加上萬一大關，係前波帶量重挫的3個大關卡，大盤不可能一次站上去，短期仍需適度補量，形成高檔的良性換手。

因此近期盤勢在Q1財報未徹底明朗前，或仍未脫在萬一及低檔季線間來回震盪，並以單兵攻擊方式向上尋求各個突破，使大盤短中期底部區，仍以穩紮穩打格局逐漸向上墊高，後市不必過分看淡。。

(工商 )