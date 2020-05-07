民眾申請紓困政府可以查核存款是否符合條件？立委揭根本查不到最新存款情況 15:472020/05/07 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院(記者季節攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續肆虐，政府擴大紓困適用對象，但也引發是否會有民眾低報存款與收入情況冒領的疑慮。儘管衛福部宣稱就算民眾未提供完整存摺存款資料政府仍可以查核，但今天卻被立委揭露，政府根本查不到民眾最新的存款情況。 今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，民進黨立委江永昌指出，依法無法根本查詢民眾在銀行的存款，政府查財稅資料只能查以前存款的利息，怎麼知道今年1到4月最新的實際存款金額？ (中時 ) #存款 #政府 #民眾 #情況 #立委 也許您會感興趣 推薦閱讀 沒人潮亮黃燈 市場自治會怨傷買氣 04:102020/05/03 生活新聞 台灣不識字率比北韓高？教育部補助地方政府設立成教班 10:572020/05/03 生活 太熱口罩戴不住 專家︰視情況可摘 04:102020/05/04 話題觀察 無需隨時戴口罩 3種情況下例外 04:102020/05/04 話題觀察 世界想要一個怎樣的中國 04:102020/05/05 論壇廣場 對內鬆綁 一天產值20億 04:102020/05/05 生活新聞 楊文科談交通 點名科管局負責 04:102020/05/05 地方新聞 蔡政府堅持酷碰券紓困 連勝文：政府偉大沒看到需求 17:282020/05/05 政治 日韓交惡 連防疫支援都不屑 04:102020/05/07 國際大事 荒腔走板 百姓困上加困 04:102020/05/07 時論廣場 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 酒店軍艦「肉搏戰」為何零確診？真相出爐 - 生活 金正恩沒死 美媒爆：腦出血失去語言能力 由叔叔胞妹掌權 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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