新冠肺炎疫情持續肆虐，政府擴大紓困適用對象，但也引發是否會有民眾低報存款與收入情況冒領的疑慮。儘管衛福部宣稱就算民眾未提供完整存摺存款資料政府仍可以查核，但今天卻被立委揭露，政府根本查不到民眾最新的存款情況。

今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，民進黨立委江永昌指出，依法無法根本查詢民眾在銀行的存款，政府查財稅資料只能查以前存款的利息，怎麼知道今年1到4月最新的實際存款金額？

(中時 )