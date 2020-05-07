「選前山盟海誓，選後歹勢！」市議員楊正中感嘆，這是許多臺中市民的心聲。許多重大建設延宕已久，以7日市議會「市政路開闢工程」專案報告來說，「市政路延伸」歷經好幾任市長，每任市長選前信誓旦旦說會開，卻等了十幾年仍未果。

楊正中說，直到盧市長上任後才真正讓市政路開闢工程見曙光。為讓市政路能發揮效益，楊正中要求「中工二路跨東大溪陸橋」納入「市政路開闢工程整體規畫」！市政路延伸工程目的是要緩解台灣大道的車流，因此為了要讓市政路能夠有效發揮效益，市政路及台灣大道周邊路網都應納入整體開闢工程的規畫。

楊正中指出，即便今天市政路延伸路段已經做好了，住在西屯區中工二路兩側福中及福和二里的里民仍舊「無感」！是以靠中工二路的水尾巷因為是單向道，住在這裡的居民要回家還得要從水尾巷繞到工業區一路。每逢上下班時間工業區一路總出入大量車潮，回家的路還是很困難，且工業區一路的堵塞問題依然無法解決。

楊正中強調，今市政路延伸既然已確定要開闢，市政路及台灣大道周邊路網都應納入整體開闢工程的規畫，應設置中工二路跨東大溪陸橋至市政路。如此一來才能夠讓市政路發揮效益。

(中時 )