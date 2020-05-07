民進黨立委鍾佳濱今日接受記者電訪表示，有關近日紓困金發放引發民怨，所有政治責任應由行政院長蘇貞昌概括承擔，「這是主位者應有的風範」。外界質疑民進黨立委蘇巧慧為此質詢衛福部，是為父親蘇貞昌解套，但質詢本來就是立委監督之責，兩者沒有衝突。

行政院近日因民眾紓困金申請手續繁複、證明文件過於複雜而引發民怨，蘇貞昌今日上午也對此公開致歉。時力立委邱顯智今日接受電訪記者時也表示，政府在政策宣達與執行上，出現嚴重落差，宣傳先行、執行放空，造成基層鄉鎮區公所一問三不知，現場大亂，需要補助的民眾求助無門。

蘇巧慧今日上午於立院衛環委員會質詢時，批評衛福部處理不當，蘇貞昌在5月4日開記者會公布紓困方案，結果衛福部在5月4日當晚才把公文發出，導致第一線人員作業倉促，引發民怨。衛福部次長蘇麗瓊回應「衛福部認定錯誤，接受所有批評指責。」

鍾佳濱指出，目前國內疫情趨近穩定，而根據民眾的狀況，紓困有分現金和抵用券，而現金又分很多種類，有不同的資格跟條件、不同紓困情境，機關辦理時都會做滾動式修正，難免會有疏失。

鍾佳濱認為，總括來說，所有政治責任應由蘇院長承擔，這也是應有的風範。而蘇巧慧質詢衛福部，這是否在為蘇貞昌找下台階？責任到底要歸咎於行政院還是衛福部？其實行政是一體的，衛福部做得好不好，立委本來就要監督，兩者沒衝突。

(中時 )