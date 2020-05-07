根據DIGITIMES Research分析師鄭御權研究發現，因COVID-19(新冠肺炎)造成人、物流受阻，衝擊供給端正常出貨，且中國大陸內需市場愈加低迷，2020年第1季中國智慧型手機業者出貨僅1.08億支，年減達26.2%，衰退幅度創歷年新高；展望第2季，隨疫情延燒海內外，影響供需兩端，預估出貨年減幅恐再擴大。

綜觀前四大陸廠2020年第1季出貨表現，合計為8350萬支，佔陸廠總出貨比例升至77.2%，華為雖續居首位，然其內需出貨年減近2000萬支，加上海外機款無法搭載Google行動服務影響，總出貨年減達4成；OPPO及小米因於海外出貨比例較高，整體出貨量僅呈個位數年減。

展望第2季出貨，雖各陸廠推多款5G新機刺激買氣，然大陸內需市場尚待復原，同時消費者預期5G手機價格將持續下探，致使買氣有限，另外，OPPO及小米亦因疫情擴散至其業務佔比較高的海外市場，預估兩業者出貨量年減幅較華為及vivo大，加上較小規模廠商受大廠擠壓的程度更大，該季陸廠智慧型手機出貨量年減幅恐略擴大。

DIGITIMES Research分析師林大翔則表示2020年第1季中國內需市場在淡季效應、新冠肺炎(COVID-19)疫情肆虐下，智慧型手機出貨與前季相較呈腰斬頹勢，並創下近年最差單季出貨規模。展望第2季，在供應鏈生產進度順利及疫情有效控制下，大陸市場需求將逐漸回溫，然經濟受創的態勢尚待恢復，預估智慧型手機出貨量將呈現季彈升、年衰退的走勢。

第1季大陸市場智慧型手機出貨季減51.9%，年減38.9%，分析各月出貨，1月時供應鏈正常出貨，部分品牌礙於庫存，出貨態度保守，隨後疫情爆發影響自1月下旬至2月中旬，產線雖能低度運轉，仍面臨出貨阻滯問題，而2月下旬至3月中旬，復工後急單湧現，但尚待工人返崗、產能逐步拉升，3月下旬已近恢復往年出貨狀況。

從五大品牌出貨排名來看，依次仍是華為、vivo、OPPO、蘋果(Apple)及小米，合計佔大陸市場達96.7%，較前季略升0.8個百分點，其中，華為坐穩市佔率4成寶座，而二線品牌及白牌業者生存空間更加侷限。

(時報資訊)