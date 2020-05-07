行政院紓困方案上路引發民怨，行政院長蘇貞昌被罵滿頭包首並道歉，蘇的女兒立委蘇巧慧卻牽拖罵衛福部；名嘴周玉蔻今在臉書批蘇巧慧，「什麼時代了！女兒替爸爸教訓閣員？！公主救駕嗎！」

周玉蔻今在臉書指出，蘇巧慧委員為了替爸爸開脫，痛罵衞福部次長蘇麗瓊，實在太難看了！

她說，「本人強烈不以為然！」「請問巧慧委員，做閣揆的是蘇貞昌耶，當時裁示了這個案子，不明確了解追問執行方案，就急急宣布，這是什麼領導人啊！誰害誰啊？」

周玉蔻表示，什麼時代了！女兒替爸爸教訓閣員？！公主救駕嗎！「哼！ 斯文掃地！520快到了⋯」

政府推出紓困方案，月初擴大適用對象，但因為倉促擴大，未對地方徹底說明，也讓許多民眾不了解，引發紛爭並加重地方承辦公務員負擔。

蘇巧慧質詢， 請問昨天一天有多少人申請急難紓困？蘇麗瓊回稱受理約10300件，有些人沒帶資料還要幫他們查核。蘇巧慧回稱，大家都想知道衛福部的標準，公所表示只有一張表格，根本不知道哪些要放寬。

蘇麗瓊表示她接受所有立委的批評，這次作業確實比較倉促，本來衛福部以為這是例行的社會救助模式，大家都很熟悉，這部分是衛福部的錯。

(中時 )