玉山金(2884)今舉行線上法人說明會，首季自結淨收益139.7億元，較去年同期成長3.6%，惟稅後淨利45.4億元，較去年同期減少12.9%。子公司玉山銀行及玉山證券獲利仍然保持穩健，玉山創投則是受疫情影響，因股票市場波動造成未實現損失。首季每股稅後盈餘(EPS)0.39元、股東權益報酬率(ROE)10.40%、資產報酬率(ROA)0.71%。累計1~4月之自結稅後盈餘61.4億元，較同期減少11.0%，EPS為0.53元。

玉山銀存放款業務因跨境供應鏈移轉，加上台商資金回台專案，加速台商資金回台投資，存款與去年同期相較成長9.6%、外幣存款成長26.4%。放款相較去年同期成長9.2%、外幣放款成長6.5%。此外，近期玉山配合政府政策，協助受疫情影響的民眾及中小企業申請振興或紓困貸款，並結合中小企業信保基金，協助中小企業取得營運所需資金。面對此波全球景氣下滑，玉山將持續審慎管理授信資產品質，截至3月底，玉山銀行的不良資產比率(NPL)維持0.19%，逾期放款覆蓋率615%。

玉山金控首季淨手續費收入50.2億元，較去年同期成長23.3%，主要來自財富管理淨手收24億元，較去年成長36.0%，創下歷年來首季新高。玉山專業的理專團隊透過長期穩健的資產配置，持續協助顧客面對波動劇烈的市場，期望共同度過這波疫情的影響。首季信用卡淨手續費收入成長4.1%，簽帳金額成長22.0%，整體市占率提升至15.4%，在信用卡有效卡及累積簽帳金額淨增量排名市場第 1，顯示玉山信用卡首創即時核卡、綁卡、自主管理等創新服務，深獲顧客喜愛。

(時報資訊)