大陸4月原油進口較前月反彈，因新冠疫情影響減弱之際燃料需求復甦，煉油商增加生產，以及同時期其他地區消費下滑拖累油價下跌，低油價刺激陸商囤油心態，。

據路透基於大陸海關週四公佈的數據計算，上個月大陸進口原油約4,282萬噸，相當於1,042萬桶/日。這高於3月份的進口量968萬桶/日，但略低於2019年4月的1,064萬桶/日。

今年前四個月的進口量達到1.7億噸，或1,026萬桶/日，較上年同期增加1.7%。煉油廠一直在提高原油加工率，受商業活動恢復和國內旅行限制取消的提振。

分析師預計大陸第二季燃料需求將較上季反彈，接近上年同期水準。

卓創資訊石油分析師Wang Zhao說：「大陸燃料需求正在恢復，但還未達到去年的水準，市場仍在消化疫情暴發期間留下的庫存。」

Wang稱在燃料消費復甦之下，預計煉廠將進一步加速產出，並預測中石化和中石油的原油加工量可能在5月達到疫情前水準。

能源諮詢機構Longzhong Information Group和卓創資訊追蹤的數據顯示，民營煉廠的平均產能利用率在4月底就已從2月中旬的低點42%上升至近70%，即疫情爆發前水平。

油價崩跌也是刺激4月原油進口增長的助力。沙烏地與俄羅斯3月初引爆價格戰，促使全世界各地煉廠增加庫存。

(中時電子報)