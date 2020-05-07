台灣生物產業協會與全球 B10生技協會今（7）共同宣布，2020亞洲生技大會BlO Asia-Taiwan 2020)將於7/22-7/26如期舉行，且將以全新「實體在線」(Online+Live)模式盛大舉辦。

這將是疫情期間亞洲第一個全球性的大型生技國際會議,議題精彩、卡司堅強·預期將吸引全球60家公司超過2000位專業人士參與,並促成350場媒合,及時為許多因疫情而動彈不得的生技醫藥產業,提供了尋求國際?伴、洽談合作及授權募資的機會。

籌委會主席李鍾熙表示，今年亞洲生技大會的主題是「危難中找尋生機j(FindingCures in the Crisis)。

他表示，縱使疫情嚴峻，生技產業還是要努力經營下去;越是隔離封城，越需要走出去洽談合作和募資;更何況在面對疫情的危難時全球生技醫藥的共同合作益加重要。因而，籌委會決定在此產業界最需要尋求國際合作以伴的時候，亞洲生技大會(B10 Asia-Taiwan 2020)仍將如期在7月22日至26日舉行,並以實體活動加線上的全新「實體在線」(Online +Live)方式接軌國際。

行政院副院長陳其邁特別出席致詞，他表示，亞洲生技大會是台灣生技產業與國際鏈結的最佳機會,特別是在防疫期間，不論是檢測、醫材、疫苗及藥品的研發能量，都期望藉今年活動，讓世界看見台灣防疫亮點。

全球BIO生技協會執行長葛林伍德(Grenwood)也親自錄製一段影片，表達對亞洲生技大會的全力支持及對台灣的肯定。

衛福部陳時中部長及經濟部沈榮津部長雖無法親自出席，分別以影片表達對亞洲生技大會的支持,並邀請全球生技專業人士踴躍參加。科技部謝達斌次長致詞時提到,非常期待台灣學研界與產業合作的科研成果能在展會中被看見。

亞洲生技大會今年主要活動將包含線上加實體的論壇與展覽、全球24小時商機媒合·線上公司展望說明會等，大會也將同步舉辦現場開幕及頒?典禮等活動·如疫情?和且展覽館開放,亦將做好防疫措施,舉行現場實體生技展·大會預期以此實體在線的新模式，將吸引更好的講者及更多全球生技專業人士參與。此外,今年還特別新增免費的線上生技醫療教育節目,讓更多人有機會參與。

(工商 )