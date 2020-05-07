晶華華國際酒店股份有限公司(2707)季報出爐，受新冠肺炎疫情影響，晶華第一季營收13.6億元、年減19.01%，第一季合併稅後淨利1.57億元、年減48.25%，為上市以來單季衰退最大幅度。 EP1.16元，比去年同期2.37元減少1.21元。

晶華第一季營收與獲利減少，主要是受新冠肺炎疫情影響，全球商務旅遊中斷、韓國及日本疫情升高， 另餐飲也因政府推動社交距離，大型宴會如春酒及喜宴延期或取消、導致營業收入銳減。惟晶華子公司太魯閣晶英酒店與披薩連鎖達美樂營收增加，另Silks Global因海外Regent權利金及回收應收帳款獲利提高。

展望後市，雖然第一季因受到疫情衝擊導致營收減少，但晶華在疫情爆發之初即超前部署水項防疫機制，針對客房與公共區域、以醫療級的紫外線燈和專業消毒劑加強清潔，台北晶華酒店還設置有全台飯店內最具規模的「食安實驗室」，經層層把關後美食才能上桌，進一步保障食物安全及食客健康。

同時晶華並預見市場需求、推出各項因應的住房餐飲行銷活動，讓消費者能各憑所好、安心舒適的享受五星級設施與服務，進一步鞏固市場占有率。台北晶華酒店在四月份加碼推出入住期間可以大啖自助餐點的「一泊六食」住房優惠，更整合集團資源優勢主打「買台北．送礁溪」雙享假期，除了能以超值價格一次體驗台北晶華與晶泉丰旅兩家頂級酒店，還可享受美味的爐烤肋眼牛排大餐，造成市場熱烈迴響。

隨著五月份母親節檔期來臨，台北晶華酒店特別規劃出多款別出心裁的過節方案，包括「母親節闔家外帶美饌」以及每房6,600元加贈沐蘭SPA療程的住房優惠…等，更成立專屬的「美食快熱送車隊」確實管控外送服務的安全與流程品質。位於晶華酒店20樓的沐蘭SPA也率先結合來自美國矽谷的「問止中醫」，導入AI人工智慧漢方諮詢服務，運用人工智慧以及大數據演算技術系統，依照消費者的體質狀況，提供適當的紓緩芳香療程及養生草本茶包與沐浴草包。同時，晶華也積極配合觀光局指導的人才轉型培育計畫，以持續提升品牌優質形象。

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