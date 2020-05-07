台灣世界展望會邀請大眾加入「資助兒童計畫」，幫助5萬4000名等待資助的國內外貧童獲得轉變機會。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

台灣世界展望會邀請大眾加入「資助兒童計畫」，幫助5萬4000名等待資助的國內外貧童獲得轉變機會。（台灣世界展望會提供／林良齊台北傳真）

在高雄美濃地區，育有三子的印尼籍的麗霞多年來種植「橙蜜香番茄」，撐起一家7口的生活，同時肩負照顧輕中度智能障礙的公公、么兒，以及三餐、家務等等責任，卻苦於沒有番茄品質的證明，加上她欠缺品管技術、銷售通路等管道，也沒有投入學習資源的費用，使得議價空間受限，背負沉重的家計壓力讓她一籌莫展，所幸台灣世界展望會開設「小蕃加專班」，今年取得產銷履歷證書，也增加收入。

在台灣，許多經濟弱勢家庭的母親持家之餘，亦長期看顧幼子或罹病親人，還需兼職貼補家計，縱使背負沉重的家庭責任也不喊累。但往往讓她們最感到辛苦甚至洩氣的，不是照顧家庭的辛勞，而是自身缺少生計能力或專長，使「改善生活的盼望」欠缺一個施力點。在國外偏遠的弱勢貧脊社區，更因為缺乏乾淨水、教育、醫療等資源，使得經濟弱勢家庭母親面對孩子陷於失學、營養不良等問題，縱使再怎麼努力，也難以改善孩子和家庭的生活。

如尼泊爾的貧困母親迪帕卡莉曾做小生意失敗，虧損連連。她也曾販賣馬鈴薯和豆類，但因為當地氣候乾旱與缺乏水源，每年農作生長期僅限縮在短短4個月，影響農民耕作與收成，許多孩子陷入營養不良的困境。世界展望會在當地興建供水設備，為居民收集高山雪水，作為灌溉水源，並成立蔬菜耕種培訓小組，教居民如何種植蔬菜，給予有機肥、種籽與農具等，迪帕卡莉加入小組培訓後，學會搭建自家菜園，一年四季都能產出豌豆、番茄、胡蘿蔔及綠葉蔬菜。

台灣世界展望會邀請大眾加入「資助兒童計畫」，幫助5萬4000名等待資助的國內外貧童獲得轉變機會，讓他們的母親也享有安心打拼的祝福。捐款可洽台灣世界展望會官網或02-2175-1995。

(中時 )