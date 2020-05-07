雲林呂姓單親爸爸罹癌不敢倒下，但擔心手術前種的西瓜賣不完，內政部長徐國勇號召民間企業友人及內政部同仁認購1000顆西瓜。徐國勇說，集資認購雲林縣呂姓單親癌父等瓜農的西瓜，不僅讓罹癌瓜農可以安心去治療，也幫助瓜農紓困。

受疫情衝擊，日前傳出今年西瓜收成雖好，但價格卻是50年最低。徐國勇在聽聞瓜農罹癌、開刀在即還擔心西瓜滯銷的故事，立即與企業友人及內政部集資購買西瓜。徐國勇說，罹患口腔癌的瓜農馬上要去做手術，還要到田裡收割，再拿去賣，現在疫情影響，水果消費降低，西瓜又不能放，所以集資就是要鼓勵大家多消費台灣的西瓜及水果。

本來聽說呂姓瓜農的西瓜有3000顆，打算都買了，但因有其他人買了2000顆，所以內政部就買下所剩的1000顆，送給一線同仁享用。

共襄盛舉的HS合順聯合醫學集團執行長張凱翔，不但買西瓜，集團也捐贈防疫酒精隨身瓶3000瓶，徐國勇也表達感謝。

(中時 )