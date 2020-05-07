行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困補助案，針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下發放1萬元現金，不少民眾親赴區公所等申請，卻因諸多條件限制被「卡」。除此之外，廣大依法繳稅的上班族，也無法領該補助。
《中時電子報》對此以「1萬元紓困補助 對上班族公平嗎？」為題，進行網路投票。投票結果截至今中午為止，認為「公平」的有195票，佔3.72%，認為「不公平」的有4991票，佔95.19%，「不知道、無意見者」有57票，佔1.09%。認為紓困方案對上班族「不公平」的，壓倒性超過「公平」。
(中時電子報)
行政院長蘇貞昌日前宣布擴大紓困補助案，針對弱勢無保者及農漁民，在排富情況下發放1萬元現金，不少民眾親赴區公所等申請，卻因諸多條件限制被「卡」。除此之外，廣大依法繳稅的上班族，也無法領該補助。
《中時電子報》對此以「1萬元紓困補助 對上班族公平嗎？」為題，進行網路投票。投票結果截至今中午為止，認為「公平」的有195票，佔3.72%，認為「不公平」的有4991票，佔95.19%，「不知道、無意見者」有57票，佔1.09%。認為紓困方案對上班族「不公平」的，壓倒性超過「公平」。
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