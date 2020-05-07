新冠疫情趨緩，歐洲頂級足球聯賽終於要回來了！在德國政府和各聯邦州都開綠燈的情況下，德甲聯賽最快可能在本月15日重燃戰火，多等1周於22日復賽也是考慮方案，就等德國足球聯盟（DFL）周四的會議決定。

德甲本季還有9輪賽事尚未完成，恢復比賽後，希望在6月30日前結束2019-20賽季。不過由於德國禁止大型集會的期限要到8月31日，比賽不允許球迷入場看球。排名方面，尋求德甲8連霸的拜仁慕尼黑目前以4分之差盤據龍頭。

「歐洲和全世界的眼光都會在我們身上，」德國國門與拜仁隊長諾伊爾（Manuel Neuer）強調，責任就在德國足球的肩膀上，必須扮演好社會的榜樣。

德甲、德乙共有36隊，為了爭取復賽，上周已經針對所有球員、隊職員進行首波新冠篩檢，共有1724人受檢，驗出10例呈陽性反應，但DFL並未公布確診案例，第二波篩檢的時間則尚未敲定。

DFL要求確診者必須隔離，但不用全隊隔離。由於陣容因疫情仍有變數，DFL允許各隊可以登錄預備隊或U19球員。

歐洲主要足球聯賽受新冠疫情衝擊，比利時、荷蘭、法國的頂級聯賽都已宣布腰斬球季，但足球產業非常龐大，豪門球隊高層如多特蒙德的瓦茲克（Hans-Joachim Watzke）、拜仁的魯梅尼格（Karl-Heinz Rummenigge）都警告，腰斬德甲賽季可能使56000名從業人員失業，全力挽救賽季。義甲、西甲和英超則希望在6月復賽。

(中時 )