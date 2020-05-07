韓國樂金化學（LG Chem）周四發布聲明表示，旗下樂金聚合物公司（LG Polymers）在印度的一座工廠發生氣體外洩事故，目前情況已經獲得控制，公司正在調查事故原因與損害程度。

周四首爾股市尾盤，樂金化學目前下跌近1%。

為了防止新冠肺炎疫情擴散，印度自3月底開始實施嚴格的封鎖措施。根據外媒報導，樂金聚合物這座化學廠因無人看管，有毒氣體從兩個5000公噸的儲存槽外洩。

安得拉邦（Andhra Pradesh）警官表示，樂金聚合物位於印度南方維沙哈巴南市（Visakhapatnam）的工廠，周四清晨發生氣體外洩的意外事故，已知造成至少9人死亡、數百人緊急送醫，當局並已疏散附近村莊的居民。

亦有媒體報導，這場事故已經造成近千人住院，送往醫院的傷患中，至少有70人失去意識。

母公司樂金化學表示，發生氣體外洩事故的工廠因封城緣故已經停工，公司正在調查事故原因，也正在評估此事對當地居民造成的損害程度，公司將配合相關機關，採取所有必要措施保護居民與員工。樂金化學表示，若吸入這個外洩的氣體，會出現噁心、頭暈的情況，公司會確保傷者盡快得到治療。

(時報資訊)