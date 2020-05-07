台灣生物產業協會與全球BIO生技協會宣布，2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)將在7月22日如期舉辦。生物產業發展協會李鍾熙理事長表示，新冠肺炎疫情讓生技產業受到很大的限制，不能出國就無法走出去洽談合作和募資，這回亞洲生技大會將會如期舉行，會以線上加實體的方式來進行。

行政院副院長陳其邁在致詞表示，這次大會是疫情發生以來，最大的一場展覽和論壇，亞洲生技大會是台灣生技產業與國際鏈結的最佳機會，如何在疫情的困境中尋找希望，建立政府與民間的伙伴關係是很重要，希望在今年這場展覽中可以邀請全球的專家和產業來參加。他說，在防疫期間，無論是檢測、醫材、疫苗及藥品的研發能量，都能藉今年活動，讓世界看到台灣防疫亮點。

李鍾熙說，縱然疫情嚴峻，生技產業還是要努力經營下去，越是隔離封城，越需要走出去洽談國際合作和募資，通過多次的討論，最後決定亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)仍將如期在7月22日至26日舉行，並以實體活動加線上的全新「實體在線」(Online + Live)方式接軌國際。他說，台灣防疫也控制的不錯，剛好讓國際可以看到台灣的防疫亮點。

亞洲生技大會今年主要活動將包含線上加實體的論壇與展覽、全球24小時商機媒合、線上公司展望說明會等。大會也將同步舉辦現場開幕及頒獎典禮等活動，如疫情緩和且展覽館開放，亦將做好防疫措施，舉行現場實體生技展。大會預期以此實體在線的新模式，將吸引更好的講者及更多全球生技專業人士參與。此外，今年還特別新增免費的線上生技醫療教育節目，讓更多人有機會參與。

去年創造了超過2,000場國際媒合機會的一對一商機媒合，今年透過全球線上24小時無時間地域限制、且跨平台的特性，將會吸引更多國外公司及投資人參與。線上公司展望說明會也將向全球開放，讓優質生技公司躍上國際舞台。

李鍾熙表示，期待七月透過實體在線舉行的亞洲生技大會，能藉此防疫時機及亮點，協助台灣生技產業擴大國際合作，進入全球市場，帶動生技產業更快速的發展。

(時報資訊)