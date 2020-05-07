行政院長蘇貞昌今（7）日在行政院會表示，在新冠肺炎疫情衝擊下，台灣2020年首季經濟成長率仍達1.54％，防疫有成更使外資對台灣投資環境更有信心，是未來台灣發展的重要契機。請各部會持續盡力穩住經濟、為前進振興注入活水，讓台灣經濟能持續上揚。

蘇貞昌指出，雖然今年全球經濟受疫情衝擊，但台灣首季經濟成長率仍達1.54％，不只優於韓國1.3％、新加坡負2.2％、香港負8.9％，維持亞洲四小龍之首，也是目前公布的主要國家中最高的。外資持續投資台灣，「投資台灣3大方案」總金額在20日前估將突破兆元。

蘇貞昌表示，新冠肺炎對全世界產業供應鏈帶來重大衝擊，未來各國將不再只著重成本，會轉而更注重分散風險，包括在中國大陸的台商也會加速回台速度。台灣因為防疫做得好、獲得國際肯定，對台灣投資環境也會更有信心，是未來台灣發展的重要契機。

蘇貞昌對此請經濟部及相關部會，密切掌握可能發生的轉單效應、以及國內外廠商擴大投資資訊，強調即使在疫情期間，一方面要小心防疫、二方面要辦紓困，更要嚴密注意盡快讓回台投資落實到位，為台灣經濟成長持續注入活水。

蘇貞昌表示，面對此次疫情衝擊，政府助弱勢、穩就業，擴大公共建設、也加速投資，希望可以全力穩住經濟，請大家持續加油，讓台灣經濟可以持續上揚。

(時報資訊)