2020亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan 2020)將如期在7月22日以全新「實體在線」(Online + Live)模式盛大舉辦。亞洲生技大會今年論壇議題方面，將涵蓋全球抗疫(Combating Pandemic)、先進療法(Advanced Therapies)、精準醫療(Precision Medicine)、 數位醫療(Digital Health) 、及投資與區域合作(Investment & Collaboration)等五大重要領域。其中全球抗疫專題，將邀請世界衛生組織(WHO)代表與全球及亞洲抗疫專家，共同分享經驗並討論防疫的未來，包括檢驗、藥物及疫苗開發最新進展等。

國際講者包括默克(Merck)藥廠資深副總裁Andree Blaukat、Moderna公司執行長Stephane Barcelona、阿斯特捷利康(Astra Zeneca)藥廠資深副總裁Herron Wu、史丹福全球衛生學院資深副院長Michele Barry、諾貝爾獎得主Jim Allison及諾華藥廠高階主管 Shahram Ebadollahi等均在講者邀請行列。

此外還有多位全球知名的講者，如精準醫療領導公司Grail執行長Hans Bishop、Hubrecht Institute 的Hans Clevers、哈佛大學醫學院教授David Liu、IQVIA執行長Ari Bousbid、日本Fujitsu的AI Head Hirofumi Nagai等。在投資專家方面，包括了黑石集團執行長Stephen Schwarzman、Cobro Venture Todd Kaloudis、及Morgan Stanley、J &J、Locust Works等新創及投資高階主管。

2020亞洲生技大會預期將吸引全球600家公司超過2000位專業人士參與，並促成3,500場媒合。

(時報資訊)