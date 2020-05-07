台灣連25天無本土病例，外界關心50萬人生計的八大行業何時可以解封？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，解不解封，事實上不太去分行業別，只要做好防疫新生活，戴好口罩，勤洗手，實名制讓事後疫調容易追，這些指引有守住，社區風險可以減到最低，然後，看地方政府的執行力，及符合標準，就沒什麼要去限制的。

(中時 )