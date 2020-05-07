八大行業何時解封？陳時中給答案 14:512020/05/07 中時 魏怡嘉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 八大行業何時解封？陳時中給答案（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣連25天無本土病例，外界關心50萬人生計的八大行業何時可以解封？疫情指揮中心指揮官陳時中表示，解不解封，事實上不太去分行業別，只要做好防疫新生活，戴好口罩，勤洗手，實名制讓事後疫調容易追，這些指引有守住，社區風險可以減到最低，然後，看地方政府的執行力，及符合標準，就沒什麼要去限制的。 (中時 ) #解封 #八大行業 #陳時中 #台灣 #25天 也許您會感興趣 推薦閱讀 選台北市長？媒體人點名他戰陳時中 釣出苦苓斷言結局！ 13:482020/05/04 政治 台大公衛籲邊境解封 陳時中：要解封也是經貿活動先 15:102020/05/05 生活 陳時中為啥滿意度能到9成？網道破真相 15:542020/05/05 政治 歐美解封 既期待又怕受傷害 04:102020/05/06 國際大事 陳時中10大經典語錄 日媒：各國領袖都該學 08:412020/05/06 娛樂 《美股掃瞄》美股消息面：解封有利需求 原油價格大漲 10:002020/05/06 財經 台南校園解封 家長可望參加小孩畢業典禮 13:242020/05/06 生活 1萬元紓困諮詢爆量 陳時中：6月底前都可以申請 14:242020/05/06 生活 台南籲全刪1968熱點 陳時中：不違背指引都贊成 14:282020/05/06 生活 連續25天無本土案 陳時中：5項活動將陸續解封 14:212020/05/07 生活 生活熱門新聞 梅雨鋒面母親節到！全台降溫雨3天 吳德榮：慎防劇烈天氣 - 生活 9億樂透一人獨得 宅神洩劇本網驚：太準了 - 生活 明鋒面掠過 氣象專家曝這天起全台迎大雨 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 何庭歡緊身衣出任務 胸前一團黑影有亮點 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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