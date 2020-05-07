立委蔡適應（右）號召昔日議會同事，不分藍綠20名議員一起合唱防疫歌曲。（許家寧翻攝）

基隆市議會盼疫情繼續歸零，藍綠20民代獻唱公益歌曲。（許家寧翻攝）

台灣新冠疫情趨緩，基隆已逾2周零確診，立委蔡適應與基隆市議會不分藍綠20民代7日齊聚合唱防疫公益歌曲《同一個氣息》，感謝第一線抗疫英雄，議員莊敬聖笑說，怕拖累大家，每天洗澡都拿著蓮蓬頭練習，也期望台灣繼續守護，持續歸零。

副議長林沛祥號召議員童子瑋、林旻勳、張淵翔、張顥瀚、莊敬聖、張秉鈞、藍敏煌、呂美鈴、陳宜、鄭文婷、鄭愷玲、張芳麗、張耿輝、何淑萍、莊榮欽、俞叁發、宋瑋莉、莊錦田等19名議員今早在崇右影藝科技大學進行公益歌曲錄製工作。

蔡適應表示，這次台灣疫情可以趨緩，大家高興吃著「歸零」膏同時，不要忘了醫護人員為全民健康所做的努力。林沛祥說，抗疫一起來，用歌聲來鼓勵為防疫人員加油，我們盡自己一點點小小的力量，作品將會在Youtube影音平台上架，收益也會悉數捐出。

崇右技大客座老師江秉承、與知名製作人陳威全，盼重現當年演藝圈抗煞大合唱的感動，帶領師生創作「同一個氣息」歌曲，在Facebook 上有超過32萬的瀏覽觀看，日前引起綜藝天王吳宗憲關注，集結前偶像天團5566等26名歌手合唱該曲聲援。

(中時 )