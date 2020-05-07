近日，一項研究顯示，羊駝體內產生的抗體不僅可以消滅新冠肺炎病毒，而且治療效果良好。

據《紐約時報》報導，近日，比利時科學家發現羊駝的抗體可以消滅新冠肺炎病毒，研究人員5日（當地時間）在美國的《細胞》（Cell）雜誌上發表了相關研究結果。

研究報告指出，比利時一隻名為溫特（Winter）的普通羊駝參與了一系列有關非典病毒（SARS）和中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS）的研究，科學家從中發現羊駝體內產生了兩種分別用來對抗MERS和SARS的有效抗體，同時，科學家證實這兩種抗體同樣可以消滅新冠肺炎病毒。

該研究的作者，比利時根特大學分子病毒學家Xavier Saelens博士指出，由於羊駝的抗體很容易得到控制並加以提取，因此這些羊駝的抗體可以與其他抗體（包括人類產生的新冠抗體）連接或融合，同時這些混合的抗體在上述操作過程中仍可保持穩定。

研究指出，人類只產生一種類型的新冠抗體，而羊駝產生兩種類型的新冠抗體，其中之一在大小和組成上與人類抗體相似，不過另一個抗體則要小得多，正是這種更小的抗體在消滅新冠肺炎病毒方面更加有效。

《紐約時報》指出，長期以來，科學家們一直在研究羊駝抗體，在過去的10年裡，科學家們在愛滋病和流感的研究中已經使用了羊駝產生的抗體，發現羊駝的抗體對這兩種病毒都有很好的治療效果。

研究人員希望羊駝產生的抗體最終能用於預防性治療，也就是向尚未感染新冠肺炎的人們注射羊駝的新冠抗體，以保護他們免受病毒感染，比如可以向醫護人員注射羊駝的抗體，進而保護他們在救治新冠肺炎患者的過程中不被患者傳染。

研究強調，雖然羊駝新冠抗體的保護作用是立竿見影的，但是它的效果不是永久性的，假使沒有再次注射羊駝新冠抗體，那麼保護作用只能持續1到2個月。

(旺報 )