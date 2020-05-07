梨山耶穌堂年久失修，尖塔受損漏水，內部燈具、樟木座椅、檜木屋頂等均有損壞情形。（參山處提供／王文吉台中傳真）

全台最高海拔的教堂「梨山耶穌堂」為先總統蔣中正夫婦主導興建，歌德式建築別具特色，2014年公告為台中市歷史建築。2017年一場風雨造成教堂尖塔受損漏水，參山國家風景管理處取得基督教長老教會泰雅爾中會同意，將籌措2000多萬元經費，預計明年動工修復。

梨山耶穌堂位於海拔2011公尺，建於1969年，為先總統蔣中正夫婦私人使用，土地與建物所有權原屬「中華婦女祈禱會」，921地震後無償贈予台灣基督長老教會泰雅爾中會，台中市文化資產處於2014年公告耶穌堂及教堂前的噴水池為台中市歷史建築。

梨山耶穌堂為醒目的歌德式建築，內部正前方有建築唯一的圓頂窗戶，以圓拱象徵禱告之手，與其他的尖頂造型有別。通往2樓的每一塊階梯都是大理石，將其鑲入牆中20公分，並加上螺絲固定，看似懸空但其實十分堅固。

梨山耶穌堂天花板為圓型空洞，並垂下一條繩子，原放置2公噸大鐘，後因地震而撤下。門口左側及右側分別種植6顆山茶花，代表著耶穌12位門徒，後方的許諾平台可眺望雪山山景。

梨山耶穌堂曾有民間公司承租經營，並開放民眾租借舉辦婚禮，成為熱門且浪漫的打卡景點。但2017年尖塔不敵風雨受損漏水，參山處有意提供經費由教會發包修復，卻遲未動工，經教會同意，將由參山處主導修復工程。

參山處遊憩課長謝長潤表示，初估整修經費約2000多萬元，包括建物外牆、內部燈具及庭園美化等，除恢復原貌，並塑造浪漫意象。整修計畫及細部設計需經文資委員審查，預計年底前完成設計發包，明年動工。

(中時 )