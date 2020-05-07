行政院紓困一上路就一堆問題，造成基層公務員一團亂，民怨四起。而民進黨立委蘇巧慧今天竟然將責任歸咎於衛福部，在立院委員會上痛罵衛福部次長蘇麗瓊。國民黨革實院副院長黃健豪臉書上痛批，「廢物立委！怎麼不去罵生妳養妳的老爸（行政院長）蘇貞昌？」

黃健豪痛批，衛福部的主責在防疫，什麼時候紓困這種經濟財政問題也要衛福部管？衛福部根本沒必要、沒資格道歉。「老爸愛做秀，宣傳、功勞、發國家的錢，都是蘇貞昌，但什麼配套都沒有，出包了還讓女兒立委出來罵下屬單位，一家人都低級。」

國民黨立委呂玉玲則表示，現在往回看蘇貞昌院長全部的紓困宣傳圖片，屬名都只有自己，沒有行政院、衛福部等相關單位的名字，這就是想要獨攬功勞、行銷自己。

呂玉玲指出，這次被基層公務員、民眾痛罵之後，蘇巧慧委員立刻反應快速的把衛福部罵一頓，轉移砲火。衛福部長陳時中是現在防疫指揮中心指揮官，現在正忙著防疫，民進黨都還敢把責任推給衛福部，可見「誰都可以挨罵，就是蘇院長不能挨罵」。

呂玉玲批評，蘇貞昌這種有功獨享，有難別人扛的做事風格，會令民眾感到現實且沒擔當。

(中時 )