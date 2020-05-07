針對網傳台灣中油加油站再次遭到惡意程式攻擊，導致加油站未能正常發油，中油7日澄清表示，加油站遭到駭客攻擊後已重新修復並繼續營運，但為謹慎、確保資訊安全，正逐站重新檢測電腦，因此民眾到站加油可能正好遇到泵島電腦暫停發油重整作業，並非斷油，敬請民眾體諒。

中油表示，5月4日遭受惡意程式攻擊後，立即動員檢視修復營運系統及加油站電腦。在加油站部分，現金及信用卡未受影響，維持主要營運；因網路中斷而無法連線作業的車隊卡、捷利卡及中油PAY系統則陸續於次日恢復；另個別加油站所屬泵島及營業室受損嚴重前、後台機亦安排檢修。

目前已完成修護各項支付系統及加油站前、後台機工作，但為求謹慎、確保資安，已針對運作中之電腦進行分區、分泵島重新檢視、檢修作業，因此民眾到站加油可能遇到泵島上的電腦暫停發油，正在進行檢視。

中油表示，目前各項關鍵基礎設施控制系統運作正常，煉製生產不受影響，供油中心油罐車亦正常送油，並無斷油現象。

(工商 )