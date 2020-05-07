新冠肺炎嚴重肆虐全球，如今有重症患者透過「血液淨化」技術，提升免疫力對抗病毒，目前患者已經拔管準備出院。這是全球公開用血液淨化，成功治療新冠肺炎患者的首起病例，此方法也已被國際期刊所接受。

部立桃園醫院一名52歲婦人於3月15日確診感染新冠肺炎，24日病況急轉直下，出現急性呼吸衰竭，隨後緊急插管治療，一度要使用葉克膜救治，但部立桃園醫院團隊嘗試連續3天用了一萬c.c.的血漿，換成「血液淨化」的方法，把血液處理乾淨，成功改善婦人的臨床症狀，在4月15日拔管，目前已3採陰性準備出院。

醫療團隊適度運用血液淨化技術來移除細胞因子，避免新冠肺炎重症病患產生細胞激素風暴，讓身體發生過度的免疫反應，來改善可能發生的急性呼吸衰竭現象。根據《華視新聞》報導，衛福部桃園醫院胸腔內科醫生陳又誠表示「血液內跟細胞內其實要達到一個平衡，我們把血液當中弄乾淨以後，細胞或其他肺泡當中腎臟當中一些不好的免疫因子才有機會釋放出來」。此方法副作用少，可保護血管功能不影響血壓，而且能清除大多數的毒素。

原先要使用葉克膜的患者，醫療團隊嘗試換個方法，就幫助病患脫離險境，醫療團隊也把這項獨步全球的成功經驗投稿至國際期刊跟全世界分享，而國際期刊也大力接受這項作法。

(中時電子報)