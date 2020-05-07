新冠肺炎席捲全球，包括台灣在內，世界多國經濟都受到嚴重衝擊，行政院最近宣布，針對「無保工作者」等推出萬元紓困金，但因為申請方式繁瑣，引發不少民怨；還有部分民眾沒有先理解紓困金的申請資格限制，以為「申請就有」，興沖沖跑來申請被拒絕，氣得離開前還嗆公所人員「不請白不請」。

行政院長蘇貞昌本月4日宣布加碼紓困方案，針對像是舉廣告牌、賣玉蘭花、流動攤販等「無保工作者」，推出萬元紓困金。衛福部隨後也說明紓困申請的簡化流程，表示只要攜帶身分證，說明原有工作，因疫情生計而受影響；若是無法證明工作有受到疫情影響，則可簽切結書當證明，證件越齊全，申請核發速度就越快。

不過根據《聯合新聞網》報導，有民眾以為萬元紓困金，是只要「申請就有」，不少人沒搞清楚規定，就直衝公所去申請，有基層的公所人員，遇到家中開雙Ｂ名車的民眾也跑來申請紓困，發現無法申請後，氣得丟下一句「不請白不請」才離開，讓承辦人員傻眼又無奈。

(中時電子報)