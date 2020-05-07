中國醫藥大學新竹附設醫院近日舉辦優良護理師、單位選拔，由在加護病房任職的陸薇脫穎而出。（莊旻靜攝）

中國醫藥大學新竹附設醫院目前全院有300多名護理人員，院方也持續招募新血。（莊旻靜攝）

國際護師節即將於12日到來，近日新冠肺炎疫情嚴峻，護理人員也在第一線守護民眾健康，中國醫藥大學新竹附設醫院院長陳自諒感謝護理人員付出，舉辦優良護理人員及護理單位選拔，由在加護病房任職的陸薇脫穎而出，門診則獲選為優良服務護理單位。

陸薇2年前畢業即在中醫大新竹附設醫院的加護病房工作，儘管需日夜輪班，為重症病患清理大小便等，但她以對病人如對家人樣的態度，獲得患者肯定。陸薇也分享，曾替一名腦出血病患擦澡時，病患雖無法言語，卻也比讚感謝她，讓她覺得溫馨。

而近日正逢疫情，醫護人員站在承受高風險的第一線，陸薇也坦言，一開始也很擔心，怕影響家人，不過現在則以平常心看待。護理部主任張鳳媛說，肺炎疫情與以往不同，院方透過教育訓練和影帶教學，讓護理人員「安心」一起抗「疫」。

中醫大新竹附設醫院目前有300多名護理人員，除陸薇外，新生兒中重度病房歐美志和6樓病房林怡呈也名列前三名，張鳳媛表示，該院目前也持續招募護理人員，月薪從35K至44K，另外有簽約獎金、三節獎金、夜班津貼、年資津貼以及職級津貼，歡迎有意者加入。

(中時 )