台南市麻豆義消中隊中隊長曾晉億（左三）邀地方熱心人士捐贈台南市消防局第二大隊防護衣1400件。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

為感謝消防同仁救災救護防疫辛勞，台南市麻豆義消中隊中隊長曾晉億發起捐贈救護防護衣活動，共募得防護衣1400件，7日捐贈予台南消防局第二大隊所轄分隊救護人員使用，希望完整的防護降低消防同仁接觸疑似案件的潛在風險。

南市消防局自農曆年節起，針對新冠肺炎疑似案件提升防疫等級超前部署，救護勤務採最高防疫規格應對，出勤人員需穿戴防護衣、雙層手套、N95口罩、雨鞋及全罩式護目鏡等裝備。

光是穿戴全套裝備就約需10多分鐘。但也因為完整的防護，更可降低消防同仁接觸疑似案件的潛在風險。

曾晉億擔任地方社團幹部多年，有感於消防局第一線救護同仁面對疫情遭受極大風險，便邀麻豆義消中隊顧問團長鄭陞釱、誌晟機械董事長陳生進、聯發資源再生公司董事長鄭陞煌、瑞展帆布行楊瑞琮等地方熱心人士，捐贈第二大隊防護衣1400件。

第二大隊大隊長丁春能表示，感謝義消中隊長曾晉億等人秉持社會關懷與社會公益的實踐，贈防護衣予最前線消防局防疫人員，相信有了這批防疫物資，更可強化防疫量能，提升第一線救護人員防護力並保障民眾的生命安全。

(中時 )