不甩美股下跌，台股今（7日）在電子權值股點火下開平走高，終場收在10842點，在這波指數強彈逾2千點過程中，不少空頭散戶被軋到嫑嫑，甚至提前畢業。對此，分析師指出，台股4月29日突破季線時，已由跌深反彈轉變為回升行情，因此建議有空單的投資人，趁大盤拉回儘快回補，才不會被軋上天。

台股3月中旬跌到股災低點後，直接V型反轉不回頭，也讓不少「空軍」提前畢業，有網友在批踢踢股版po文紀念，表示這波從大盤9000點左右空，在4月6日先認輸一次；之後指數到10000點，認為高點到了再空，最後大盤來到10600以上，決定放過自己，正式轉多。

他還提到這波疫情爆發時，自己持股直接跌20%停損，當時台股殺盤很兇，覺得自己股票什麼都不是，被當成垃圾在賣，只是沒想到反彈的時候也是不回頭的漲。

摩爾投顧分析師李健明指出，台股在3月19日跳空重挫當天最低來到8523點跌破10年線，當天上市、上櫃合計共有高達700多檔股票打落跌停，然而當天下午5點國安基金召開臨時會確定將第七度進場護盤，結果台股從3月20日開始展開報復性反彈，到4月30日盤中11012高點，累計飆漲了2489點。

「許多砍在低檔的投資人看到大盤一路驚驚漲，都不敢進場一直等大盤拉回打第二隻腳，甚至有散戶在低檔放空一路被軋。」他直指，大盤在4月7日突破月線，4月29日再跳空突破季線時，已明顯由跌深反彈轉為回升行情。

李健明建議手中仍有空單的投資人，一定要趁指數拉回時趕快回補空單，然後反手做多，買進近期法人積極布局剛帶量突破整理型態的中小型電子業績成長股，如蘋果13吋MacBook Pro NB概念股包括茂林-KY、可成；另外，Q2訂單滿載、法人積極買進的台勝科也可留意。

(中時電子報)