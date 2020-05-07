在台灣擁有 2100 萬用戶的即時通訊平台，一直以來的定位比較屬於私密(private)社群的定位，不過如此可能無法滿足部分 LINE 使用者的需求。LINE今(7)日宣布將推出全新的「LINE社群」(LINE GroupChat)，定位是「網路聊天室」，能讓志同道合的朋友聚焦特定話題討論。也由於是開放社群，LINE 也制定了社群守則，並且率先公布了「管理員」的權限以及 LINE 社群的特色。 LINE 使用者一定要先來了解透徹。

LINE 宣布要推出的全新功能「LINE 社群」，乍聽之下可能讓你想到「這跟 LINE 群組(Groups)有什麼不同？」你的疑問，LINE 已經提前想到了。針對 LINE 社群與 LINE 群組之間的差異，透過下方比較表可以清楚理解。

「LINE 社群」跟 LINE 群組特性對比表。(摘自LINE官方部落格)

從比較表來看，LINE 社群人數為 5000 人，是 LINE 群組最高 500 人的 10 倍，能容納更廣大的社群(管理員可以設定可加入人數的上限)，且設有管理員，僅有他與被授權的共同管理者(最多10人)可以強制退出成員，代表不會重演 LINE 群組能被任何一個群組成員「翻群」(把所有人都退出導致群組消失的情況)的慘劇。且加入 LINE 社群的使用者，可以回溯看見加入 LINE 社群之前的對話內容(30天內圖片、180內的文字訊息)。

不同於 LINE 群組提供「置頂公告」、「訊息收回」、「記事本」功能，在 LINE 社群中這些功能都屬於管理員(創立 LINE 社群的那個人)權限，且管理員可以決定是不是要授權給共同管理員。

「LINE 社群」管理員、共同管理員與一般成員擁有不同的權限。(摘自LINE官方部落格)

此外，要特別留意的是，LINE 社群屬於公開網路社群，人人都可以自由選擇來加入(是否加入成功要看 LINE 社群的設定標準(有三種：任何人可加入、需要密碼、需要管理員核准)。因此，為了並沒有像 LINE 群組(以及LINE 一對一對話)那樣支援點對點加密(只有傳訊、收到訊息雙方可以看見訊息內容)，不過 LINE 社群的管理員可以設定特定關鍵字，予以過濾。

如果你詳細了解了 LINE 社群，可能會覺得這項功能似曾相識。從管理還有使用者可以加入等特性來看，跟 Telegram「頻道」功能有點類似，或是也有點像是 Facebook 社團功能。與 Telegram 「頻道」不同的是，這些資訊你往往都需在網路上搜尋，或經由朋友推薦。LINE 社群則是會設立一個類似 LINE 官方帳號哪樣的入口位置，讓你可以快速找到感興趣的社群，並加入跟志同道合的網友互動，便利性是更上一層樓。

根據 LINE 說明，LINE 社群新功能將自2020年5月13日開始試營運第一階段，將由LINE指定管理員邀請少部分用戶參與測試。試營運第二階段則預計在6月下旬，屆時所有LINE用戶只要更新LINE到指定版本，即可體驗社群功能及申請體驗建立社群與管理員功能，申請方式屆時會再予公告。

(科技)