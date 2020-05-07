記憶體製造廠旺宏(2337)公布2020年4月營收為34.28億元，再創歷史同期新高，雖比3月減少11.7%，但年增64.4%、增幅逾6成，今年1至4月營收為128.44億元，較2019年同期增加58.3%，亦創下歷年同期新高。

旺宏第一季在宅經濟帶動營運不淡，成為疫情下的受惠者；旺宏電子2020年4月營收維持高檔，也是自今年2月以來，連續三個月單月營收創同期新高，並挹注今年1~4月營收創下歷史同期最佳紀錄。

旺宏第一季營收已創同期新高，可說是疫情的受益者；董事長吳敏求於日前法說會表示，第二季快閃記憶體產品價格已順利調漲，第二季營運預期仍穩定。

旺宏目前產能利用率維持滿載，第二季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望上漲個位數，並預計單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）價格也將上漲1%至3%。

隨著應用不斷增加，旺宏董事長吳敏求預期，高密度NOR Flash與8Gb以下的低密度SLC NAND Flash市場都可能出現供需失調情況，其中，高密度NOR Flash供需失調情況甚至不排除延續到明年；今年業績表現應可優於去年。

旺宏第一季受惠電腦、資料中心與5G等需求強勁，加上任天堂遊戲卡匣熱賣，營運表現淡季不淡，單季營收達94.15億元，較去年第四季小減2%，較去年同期增加56%，並為歷年同期新高。因存貨跌價損失未增，加上產能利用率滿載，旺宏第一季毛利率31.3%，較去年第四季拉升5個百分點，也較去年同期拉升6個百分點；稅後淨利12.22億元，季增63%，年增738%，每股純益0.67元。

(時報資訊)