苗北藝文中心利用表演活動取消空檔，請來調音師調整史坦威名琴。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌7日上午在苗北藝文中心總監林佳瑩〔左〕、文觀局長林彥甫〔左三〕陪同下，視察苗北藝文中心保護更換表演大廳舞台布幕掛索工作。〔謝明俊攝〕

苗栗縣長徐耀昌7日上午視察苗北藝文中心裝備保養工作。〔謝明俊攝〕

苗北藝文中心是目前國內前3大的藝文表演中心，但因疫情影響，許多藝文表演活動取消，藝文中心利用此空檔，對館內舞台、劇場、琴室等重要設備進行年度保養，苗栗縣長徐耀昌7日上午特別前往視察，實地了解價值550萬元的史坦威名琴如何保養，希望在疫情結束後提供縣民更好的藝文表演。

苗北藝文中心完工啟用已10年，當初在設計規畫時，非常著重表演大廳的音響及舞台設備，被國內音樂藝文界視為是繼國家音樂廳、台中歌劇院之後，國內最佳音樂藝文表演場館。今年2月，新任藝文中心林佳瑩接任後，適逢新冠肺炎疫情，導致許多藝文表演活動取消，林佳瑩於是決定乘此空檔，好好將全館各重要設備全面檢視後進行深度保養。

苗北藝文中心琴室內，共存放5座大型表演鋼琴，其中包括2座世界頂尖名琴史坦威，每一座史坦威鋼琴價值550萬元，是國內少數同時擁有2座史坦威頂級鋼琴的表演場館。林佳瑩特別請來調音師，來替5座名琴進行調音工作。

另外，表演大廳舞台的隔場布幕多達10餘面，每面重量都重達上百公斤，需要以鋼索及特殊棉質布索來調掛，鋼索及布索每隔一段時間都需檢修更換，藝文中心也乘此機會將全部布索更換成新索，以備未來解封回復表演所用。

(中時 )