警方呼籲，行車勿搶快，保人身安全也保荷包。（翻攝照片／李宜杰台南傳真）

台南市警六分局調查今年1至4月南區交通事故，分析事故險路段。其中事故最多的路段依序是：金華路2段、大同路2段、夏林路；其中，最常因「未依規定讓車」、「未注意車前狀況」、「違反號誌」等原因發生事故。為此，警六分局提出用路人3招好習慣：不搶快、行車不玩手機、不搶黃不闖紅，除保護自身安全，也能避免吃上罰單。

警六分局分析南區今年1至4月的交通事故。事故發生以上下班時間最頻繁，下午4至6時共122件、上午7至9時共111件；肇事路段則以金華路2段50件最多，其次依序為大同路2段47件、夏林路44件。

事故原因則是以「未依規定讓車」191件最多，其次依序為「未注意車前狀態」154件、「違反號誌管制或指揮」58件。另外，尤以年輕族群最常發生事故，20至24歲共185件最多，35至39歲共125件次之。

警方建議，用路人可養成3招好習慣：一、行車不搶快，願意讓車的人並非傻瓜，讓路給他人同時也保護自己；二、注意車前狀況，尤其不少駕駛人行車時有滑手機的惡習，導致分心，注意力不集中。而夜間、雨天、施工等視線不佳時行車要特別提高警覺；三、不搶黃燈、不闖紅燈、遵守號誌與指揮，號誌會明確指示交通路權順序，把號誌燈視為警察在場，照做準沒錯。

警六分局長陳建民表示，將舉行交通大執法專案，除加強取締闖紅燈、超速、酒駕、未依規定2段式左轉、違規停車、無照駕駛等，也將結合志工、巡守隊等，在路口以標語看板、大聲公宣導交通安全，盼用路人建立防禦性駕駛觀念，保平安也保荷包。

(中時 )