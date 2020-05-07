陳姓民眾投訴新北市永和區保生路22巷路寬6米，為兩側都劃有紅線的單向道，但警方取締卻選擇性執法，並非每輛違規車輛都開單。對此，永和警分局澄清，並無選擇性執法，今年1月至4月底共舉發車輛違規388件。

陳姓民眾說，警方常來該處開單，但警方選擇性執法，有些機車永遠不會被開單、拖吊，被開單的民眾只能自認倒楣。

市議員羅文崇表示，永和地狹人稠、停車不易，曾到該處會勘可以取消紅線，但由於兩側社區管委會反對單側或雙側塗銷禁停紅線，因此，他有向警方溝通，尖峰時間的暫停車輛盡量以勸導代替開單。

永和警分局表示，保生路22巷為單行道並劃設紅線禁止汽、機車停放，因民眾常檢舉機車違停影響汽車及行人通行，由轄區新生派出所及交通分隊取締拖吊，並無針對性執法。

另外，拖吊場每周均有編排機車違規拖吊期程，並針對民眾檢舉案件、騎樓違停及重點路段優先拖吊，今年1月至4月底共舉發車輛違規388件。

(中時 )