外埔國中新建校舍工程即將完工，礙於預算不足，內部教學設備並無設計在內。（王文吉攝）

台中市外埔國中新校舍即將完工，然而礙於預算不足，許多內部教學設備並無設計在內。立法院副院長蔡其昌7日邀集相關單位會勘，爭取2200萬經費建置教學設備，預計暑假後即可啟用新校舍，提供學童們更好的受教環境。

蔡其昌7日邀集教育部國教署、台中市教育局及市議員施志昌等人會勘。外埔國中校長林誠迪提到，當初新校舍新建工程1.3億元，但內部設施未包含在內，需要國教署及教育局來共同協助，保障學生受教權益。

蔡其昌爭取中央、地方投入約2200萬元經費，用於設置圖書室內部設施、廣播教學系統、電話交換機、會議室內部設備與智慧學習教室共21間之電燈電扇等內部設備，同時架構校園網路系統設施及教室內之系統櫥櫃組裝。

蔡其昌表示，老舊校舍改建我們又完成了一間學校，現在要注入靈魂，來擴充內部教學設備，工期大約4個月，暑假過後即可提供安全舒適的受教環境。施志昌也感謝蔡副院長爭取中央經費，自己也會協調市府籌措地方配合款。

(中時 )