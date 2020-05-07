為傳遞「咖啡新食感」，全球規模最大新鮮現烘連鎖咖啡品牌cama cafe宣布，5月8日推出夏季紓壓冷飲首部曲「黑絲絨系列」，有「黑絲絨特調咖啡」、「黑絲絨拿鐵」與「黑絲絨鮮奶茶」。有別於一般咖啡凍飲品，cama cafe標榜以特殊配方製作出如絲絨般滑順的咖啡凍，搭配口感香醇的特調咖啡或是經典熱賣的拿鐵咖啡、濃郁均衡的鮮奶茶，混合出號稱令人滿足的夏日冷飲，並強調為每日第二杯咖啡的療癒新選擇。

為推廣「黑絲絨系列」商品，cama cafe推出3大優惠活動：

1.周末買一送一：消費者只要下載cama cafeAPP註冊成為會員，即可於5/9、5/10、5/16、5/17、5/23、5/24共6天的期間內，憑APP內優惠券，享黑絲絨系列飲品買一送一乙次 (不限購買相同品項，折抵價低品項)。手機下載優惠券：http://onelink.to/cafb2。

2.59元單一特價：消費者於5/30、5/31、6/6、6/7共4天期間內購買黑絲絨特調咖啡，可享新台幣59元單一特價 (原價新台幣70元，活動優惠不可併用，寄杯與平台外送不享優惠)。

3.LINE MUSIC免費試聽：消費者可自行下載LINE MUSIC APP，聆聽cama caf?官方獨家音樂選，讓味覺與聽覺都有忙裡偷閒的滿足感，連結馬上聽https://lin.ee/3JSSJULvJ/mstw

cama cafe的黑絲絨系列冷飲售價為：黑絲絨特調咖啡大杯70元、黑絲絨拿鐵大杯85元，大杯的黑絲絨鮮奶茶亦為85元。

cama cafe標榜「不簡單的咖啡簡單喝」，強調品牌深知一杯美味咖啡的環節與要素，所以選擇在店內演繹整個Bean-to-Cup流程。手工挑豆、得宜烘焙、即時研磨、黃金萃取與吧台手藝，從一顆生豆到一杯咖啡，用新鮮呈杯所以好喝，用真誠完整咖啡體驗。品牌曾獲IQ線上調查咖啡味覺與嗅覺評鑑雙料冠軍、東方線上調查消費者滿意度9成滿意。咖啡產品屢獲義大利 IIAC 咖啡評鑑、澳洲AICA咖啡評鑑、美國 Coffee Review 咖啡評鑑等國際咖啡競賽獎項肯定。

(工商 )