受到疫情衝擊，考量全球飛機航班及航線限縮、港口關閉及其他相關因素造成的影響，原本全面停駛至6月底的公主遊輪，今（7日）宣布取消部分夏、秋季遊輪航程，影響台灣出發的遊輪為盛世公主號，該遊輪在7月原定共8個自基隆出發的航程將全部取消，退費事宜可洽原報名旅行社；其中7月12日自基隆出發、由代言人任家萱（Selina）登船領路的全球唯一主題航次則將延至明年舉辦。至於盛世公主號8月在台出發的6個航次，公主遊輪表示目前不受影響。

台灣之外，公主遊輪在全球各地取消的夏、秋季遊輪航次，包括翡翠公主號、紅寶石公主號之所有阿拉斯加航程；奇緣公主號、帝王公主號、星空公主號、皇冠公主號和海島公主號之所有歐洲、橫跨大西洋航程；加勒比公主號、星空公主號之所有夏季加勒比海、加拿大與新英格蘭航程；鑽石公主號從日本出發的夏季至秋季航程；藍寶石公主號、碧海公主號之澳洲至8月航程；太平洋公主號之夏威夷、法屬玻里尼西亞的秋季至11月航程。

公主遊輪全球總裁珍．斯瓦茲（Jan Swartz）表示：「正當全球仍在努力恢復旅遊下，我們很遺憾地宣布，公主遊輪將延長暫停全球船隊營運並取消遊輪假期，造成忠實顧客的失望，我們深感歉意。鑑於目前諸多紛亂，許多航空公司限縮航班、知名港口關閉運作，對我們的工作團隊、旅行同業以及所造訪世界各地之相關行業從業人員生活上所造成的影響，這也使我們相當難過。」

若賓客已向公主遊輪付清取消的上述飛航遊輪（Fly Cruise）航次款項，可選擇100%航程款項金額作為未來航程消費金，且額外致贈25%的未來航程消費金。

針對尚未付清全額取消的上述飛航遊輪航次款項之賓客，公主遊輪也將提供加倍訂金：除了提供已付訂金相同金額的可退還之未來航程消費金，另外致贈等值之未來航程消費金，需於2022年5月1日前的航次中使用完畢，而該贈送消費金不會高於原先購買的遊輪票價，但最少將獲得美金100元，且賓客不需執行任何手續，即可獲得上述未來航程消費金。

賓客也可選擇另一方案，透過填寫線上表格申請全額退還所支付款項（無額外致贈未來航程消費金），需於6月15日前完成表格填寫，不然將以可退還之未來航程消費金的方式處理。此外，公主遊輪表示，將保障旅行社業者已全額支付卻被取消航程的業務佣金。

除了公主遊輪宣布全球夏、秋季航程的停駛狀況，在台也有航次的郵輪品牌還有星夢郵輪旗下的「世界夢號」，據查訪，今年夏季也已取消在台的12班航次。關於基隆港的部分，已取消6月28日及8月30日自香港出發之2天1夜基隆航次，6月29日及8月31日自基隆出發之4天3夜那霸/石垣島航次， 以及7月2日及9月3日自基隆出發之2天1夜香港航次。

影響高雄港的包含7月5日及8月23日自香港出發之2天1夜高雄航次，7月6日自高雄出發之4天3夜那霸/石垣島航次，8月24日自高雄出發之4天3夜那霸/宮古島航次，以及7月9日及8月27日自高雄出發之2 天1夜香港航次。

此外，歌詩達郵輪則是5、6月本就並無在台航程，全球航次目前暫停營運至6月30日。

(中時 )