立法院交通委員會今天審理《道路交通安全管理處罰條例》修法案，其中，違反道交條例的罰單，原本逾3個月不得開單，這次下修為逾2個月，另修改接送7歲以下兒童時，在黃線臨停可不受3分鐘限制，均提報院會討論。

民眾交通違規被拍照，有時要等3個月才收到罰單。劉櫂豪等16名立委提案，將交通違規裁罰超過3個月，不得舉發的規定，調降為一星期。

警政署表示，沒有員警會將舉發時間拖過3個月，且近年罰單張數不斷增加，2018年約1100萬張罰單，2019年增至1200萬張，其中不少是民眾檢舉，導致員警工作量暴增，若時間再壓縮1個月，員警恐會更辛苦。

劉櫂豪說，他有去了解，現在處理一張罰單大概是1個月左右，但國道ETC違規處理時間比較久，約1.5個月至2個月。

經過討論，最後決議將舉發時間改為2個月，讓民眾早點知道曾交通違規，也避免增加員警工作負擔。

此外，家長接送小朋友在黃線臨時停車，經常超過臨停3分鐘的限制。洪孟楷等多名委員也提案，放寬停黃線接送2至7歲小朋友時，不受3分鐘限制；立委何欣純認為，2歲以下孩童也有接送需求，最終決議7歲以下兒童，均不受3分鐘限制。

至於增設可暫時停車30秒的紅虛線，以及仍有1％大型車尚未加裝視野補助系統，委員希望鼓勵裝設，提議加碼補助，兩案因意見眾多，均擇期再審查。

(中時 )