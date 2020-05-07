炎亞綸『炎選絕品』伴你乾拌麵上市記者會（陳俊吉攝）

炎亞綸投資近500萬與另二位股東成立「炎選絕品」，今（7日）化身天菜大廚出席麵食上市記者會，炎媽媽力挺兒子新事業，到場送上霸氣CEO名片；向來勇於評論時事的炎亞綸，難免被問「豬揚分手風波」，針對公眾人物感情被端上台面？炎亞綸委婉表示：「這是難免的啦，我自己是不喜歡看這些東西，這中間還夾雜了網友的意見，我認同網友覺得公眾人物應該自制。」

對於小豬前任女友周揚青公布交往細節、以毀滅方式分手，他說：「我只擔心會不會大家以後都用這種方式結束情感，其實要結束一份情感不是這麼容易，我自己也談過不少戀愛，能真正好好分手的不多，畢竟分開時會有負面情緒」。他不希望小朋友學習豬揚分手的方式，「不應該分手就想要讓對方難受，其實不適合的感情硬要走下去更痛苦，我覺得大家可能要多學習如何好好分手，強摘的果子不會好吃」。他安慰小豬也是歷經許多大風大浪的人，「希望他這時侯可以從家人身上找到力量，家是最好的避風感，這時侯就是先靜靜心吧」。

母親節將至，炎亞綸感念媽媽辛勞，今特地煮麵親餵媽媽，「媽媽是我公司的法人，也是一位CEO，小時候我身體不好，時常過敏感冒發燒，媽媽每兩三個小時都會起床摸摸我的額頭，也看我睡得好不好」；從小身體不好的他，日前到醫院看醫生、檢查心臟，「覺得自己很常頭暈，早上起床會天旋地轉、無力想吐，心也會痛，擔心心臟有問題」，幸好檢查結果只是膽固純高了點，他靠吃中藥調身體，「我自己也會怕，畢竟前陣子有很多不好的消息」，擔心跟高以翔、劉真一樣身體出狀況。

炎亞綸和媽媽今出席記者會。（陳俊吉攝）

炎亞綸今出席記者會。（陳俊吉攝）

(中時 )