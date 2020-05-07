新冠肺炎疫情持續肆虐，政府擴大紓困適用對象，但給予不同身分民眾的紓困金額卻大不相同，讓立委質疑紓困沒有一致公平性，因為街頭藝人每月有望得6萬，賣玉蘭花只有1萬，月薪超過2萬4千但不足3萬的投保勞工更完全領不到。

今天立法院社會福利及衛生環境委員會開會時，民進黨立委高嘉瑜指出，如今紓困方案中，對於街頭藝人文化部從寬認定，只要有街頭表演證明，在網路上就可以申請，可得到3萬到6萬元，但如今針對無保者的紓困方案，賣玉蘭花只能申請到一萬，讓大家搞不懂紓困標準。是否拿個小喇叭去路上吹，有照片佐證就可以申請紓困？賣玉蘭花也是有照片就可以？

高嘉瑜直言，這種不一致的做法讓民眾感覺有差別待遇，為何玉蘭花、舉牌工只能拿一萬，還要看家戶所得？農會農漁民戶頭直接匯入一萬？政府紓困沒有一致公平性才讓民眾不滿，投保勞工月薪2萬4千元以下的才能領紓困，但三萬元以下的勞工可能要養兩到三個小孩，負擔很重，卻不能得到紓困，這種紓困讓人民無感，這些條件不一會讓人民覺得心寒，有繳稅的勞工在這次紓困卻完全被排除 造成修對剝奪感。

國民黨立委林奕華也質疑， 各種紓困方案中，企業低利高額貸款不用查企業資金餘額，領三萬紓困金的也不用查家裡存款，為什麼領最少只領一萬元的卻要？ 難怪網路上說「三萬爽爽發，一萬查身家」。

(中時 )