昨（6）日下午15時45分，嘉義縣消防局獲報，阿里山香林村水漾森林營地，有2名山友待救，嘉義警消獲報立即派出阿里山、三和分隊等警義消人員前往救援，並請南投縣消防局、林務局、警察局派員支援搶救，先由警義消分別背負受傷以及有高山症的2名患者下山，於7號上午9時15分，再由直升機接駁，成功吊掛兩名患者抵達水上機場，送往台中榮民總醫院嘉義分院救治。

由於山路崎嶇難走，加上路途遙遠，警消花了14個小時翻山越嶺才將傷者送下山。（圖／嘉義縣消防局提供）

警消調查，發生狀況的山友共計一行15人（7男、8女），自行組團於5日進入水漾森林露營，其中謝女（28歲）5日不慎摔傷，但意識清楚，身體多處擦傷，另陳女（24歲）因身體不適，意識清楚，經過警消到達救難地點時，已經傍晚，警消再以輪流背負方式，徒步往山下移動，花了14個小時，直到直升機可以接駁的地點再由直升機載運前往醫院救治。

位於南投杉林溪森林生態園區的水漾森林，是當年921大地震後，嘉義石鼓盤溪上游的河道受阻，造成杉林長期泡在水中而枯死，樹木死亡後以白木林的姿態在水中倒映出了凋亡之美，形成了白色的枯木聳立在湖中的景象，夢幻且美麗，也成為了一個人們爭相前往的仙境，也是露營的絕佳之選，有「落入凡間仙境」之稱，但山難事件頻傳，經常有人喪命。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)