都會區停車位少，許多家長為了接送孩童違停的亂象頻傳，民眾黨提案修正《道路交通管理處罰條例》，並於今(7)日送立法院交通委員會審議，提案內容建議新增「紅虛線」，讓民眾有30秒臨停的緩衝空間，不過此提案卻遭國民黨立委魯明哲打臉，指出2017年時，台北市有里長就曾建議施作暫時停車線，卻遭交通局拒絕提議。

魯明哲指出，北市中正區新營里長何國榮，曾在2017年時就已經提出設置「紅色虛線」的概念，允許暫時停車上、下乘客，但交通局卻覺得，黃線已經有此功能，繪設紅虛線也可能會產生機車違停在無線空間問題，提高執法難度。他強調，台北市長柯文哲2年半來，連試辦都沒有，「卻要立院2天內通過初審，恐怕大家都會有疑慮」。

也有不少立委質疑，臨停的秒數應該要有相關科技基礎，否則會造成員警在執勤上的困擾，民進黨立委李昆澤指出「這不是在喊價」，若真要實施，相關單位應該要進行實測並明確說明，消除大家疑慮。

民眾黨團總召賴香伶則表示，修法是可行的公共討論議題，「如果方向是對的，我們也希望台北市可以有試辦空間來看看成效」，民眾黨立委邱臣遠也認為，可以用附帶決議的方式，讓台北市先行試辦。

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(中時電子報)