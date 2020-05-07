二崙鄉長鍾福助（右）感謝全台民眾熱情相挺二崙西瓜，希望全台民眾多吃西瓜，用鈔票把西瓜提早下架。（周麗蘭攝）

中型紅西瓜「英倫」，口感紮實，清脆多汁。（周麗蘭攝）

黃肉西瓜「妙蘭」香甜多汁。（周麗蘭攝）

5月2日國內連續6天零確診，中央流行疫情指揮中心記者會擺6個大西瓜，意外帶動吃西瓜熱潮，二崙鄉西瓜也被搶訂。（周麗蘭攝）

二崙鄉西瓜正逢量產季，因肺炎疫情取消西瓜節，親自到二崙鄉瓜市買瓜的人銳減，不過2日國內連續6天零確診，中央流行疫情指揮中心記者會擺6個大西瓜，意外帶動吃西瓜熱潮，二崙鄉西瓜也被搶訂。

二崙鄉自強果菜市場是全台唯一「瓜市」，連外縣市西瓜也運來賣，每年五月初登場的西瓜節，更吸引成千上萬人品嘗，西瓜經濟衝到高峰，但今年因疫情之故取消，公所首次嘗試網路行銷。

近幾個月來餐飲業營業量銳減，也衝擊到西瓜銷路，二崙西瓜今年開市時價格較去年低，不過5月2日中央流行疫情指揮中心記者會以6顆大紅西瓜象徵「6天0確診」，西瓜意外受關注，二崙西瓜訂單也如雪片飛來。

雲林縣政府、二崙鄉農會、二崙鄉公所合作推出「雲林大西瓜訂購活動」，27到30公斤的大瓜，限量3500顆宅配到家，幾天內已全部賣光，緊急追加的第二批1000顆也銷售一空。

二崙鄉長鍾福助表示，上周末雲林同鄉會特地回鄉買上萬斤西瓜，目前仍有企業想訂購，但上萬斤的訂單已經接不下，鄉內除大西瓜外，還有中型紅西瓜「鳳光」、「英倫」，黃肉西瓜「妙蘭」，都香甜多汁，產季將到到六、七月，歡迎中盤到自強瓜市來挑貨。

鍾福助說，今年大西瓜開市價格約每斤7、8元，目前已經回穩到去年水準的每斤12元，感謝全台民眾熱情相挺二崙西瓜，希望全台民眾多吃西瓜，用鈔票把西瓜提早下架。

(中時 )