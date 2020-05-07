大陸海關總署報告稱，以美元計價的出口有所成長，但4月份進口下降，原因是防止冠狀病毒蔓延的行動限制已經放寬。海關總署週四發布的數據顯示，出口較去年同期增長3.5％，而進口同期下降14.2％。

路透社調查的經濟學家此前預測，4月份出口將比去年同期下降15.7％，而進口預計將比去年同期下降11.2％。

3月份，大陸出口較去年同期下降6.6％，而進口同月下降0.9％。

花旗集團（Citigroup）大陸首席經濟學家劉立剛表示，在該數據發布之前，該國的醫療出口可能會在4月份增加，因為它將貨物運往世界其他地區。

在數據發布之前，劉立剛告訴CNBC：「4月初的數字已經非常強勁。」

由於大陸工人自1月下旬開始長期停工後逐漸重返工作崗位，工廠也可能正在履行積壓的訂單。

凱投宏觀（Capital Economics）高級大陸經濟學家朱利安•埃文斯-普里查德（Julian Evans-Pritchard）表示：「但是這種支撐很快就會消失，出口商不太可能長期不受全球經濟急劇下滑的影響。」 他補充說，全球需求可能會在未來幾個月保持疲軟。

大陸四月份貿易順差為453.4億美元，而路透社調查的經濟學家則預期為63.5億美元。而大陸3月份貿易順差為199億美元。

隨著大陸新冠狀病毒病例的每日數量減少，大陸企業正在重新開放並恢復工作。

(中時電子報)